Tuttosport - Maldini attacca Rangnick. Futuro lontano dal Milan

Un altro strappo in casa Milan. Dopo l’affondo di Boban, poi esonerato dal club, ecco le frasi di Maldini all’Ansa. Parole pesanti - scrive Tuttosort - contro Rangnick, reo di aver parlato troppo del suo probabile futuro in rossonero. Paolo - che a differenza di Boban ha avvisato il club della sua intervista - ha scelto la via del muro contro muro con il tedesco per difendere chi oggi si sta impegnando per il bene del club. La sensazione è che qualunque cosa accada non ci sia un futuro per Maldini al Milan.