Tuttosport - Milan, 4-4-2 o 4-2-3-1? Occhio alle posizioni di Calha e Rebic

Il Milan potrebbe scendere in campo con un inedito 4-2-3-1, ma Pioli potrebbe anche confermare il 4-4-2. Come riporta Tuttosport, tutto dipenderà dalle posizioni di Calhanoglu e Rebic, quest’ultimo favorito su Leao e Bonaventura. Se il turco giocherà sulla trequarti, il croato agirà largo a sinistra nel tridente alle spalle di Ibrahimovic; se invece Calha sarà nella classica posizione di ala sinistra, Rebic affiancherà Zlatan in attacco.