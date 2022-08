Tuttosport - Milan, a centrocampo occhi su Joao Gomes. Piace anche Vranckx

MilanNews.it

Come riporta Tuttosport nell'edizione odierna, il Milan ha messo gli occhi su Joao Gomes del Flamengo per il centrocampo. Il brasiliano è il profilo che piace di più, ma il prezzo è più rispetto alla valutazione che fa il club rossonero. Onana del Bordeaux, invece, è sempre più vicino allo Spezia, tant'è che il Milan tiene sempre viva la pista che porta a Vranckx del Wolfsburg, su cui c'è anche l'Atalanta. Schmadtke, ds del club tedesco, ha affermato: "Vediamo che succese", in merito alla volontà del giocatore di trovare più spazio.