Tuttosport - Milan, accelerata per il ritorno di Ibra: avrà un ruolo da super consulente esterno

Secondo quanto riferisce Tuttosport, nelle scorse ore, c'è stata un'accelerata per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: i colloqui con Gerry Cardinale sono andati bene e presto potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Ma che ruolo avrà lo svedese? Come spiega il quotidiano torinese, l'ex attaccante potrebbe avere un ruolo di super consulente esterno, quello che gli americani chiamano “special counsel”, senza rientrare nei quadri dirigenziali, e lavorerebbe a stretto contatto sia con la squadra a Milanello che con i dirigenti del club di via Aldo Rossi.