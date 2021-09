Tuttosport - Milan, allarme rientrato per Rade Krunic

In casa rossonera c'era un po' di preoccupazione in merito alle condizioni di Rade Krunic, che non è sceso in campo mercoledì con la sua Bosnia contro la Francia per un problema al polpaccio durante il riscaldamento. Per fortuna, come riporta stamattina Tuttosport, l'allarme è rientrato, tanto che il giocatore del Milan dovrebbe essere a disposizione già per l'amichevole di domani della nazionale bosniaca contro il Kuwait.