Andrea Conti, complice la squalifica di Calabria, partirà dal primo minuto contro il Lecce. Un’occasione da non sprecare per il terzino rossonero, che, dopo i tanti problemi fisici avuti negli ultimi anni, non è riuscito a imporsi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe cederlo in prestito per permettergli di giocare con continuità e ritrovarsi.