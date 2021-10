Tuttosport - Milan, contro il Verona spazio a Romagnoli con Tomori. Kjaer titolare in Champions

Tra i dubbi di formazione di Stefano Pioli per il match di domani sera a San Siro contro il Verona, ce n'è uno anche al centro della difesa dove solo Fikayo Tomori è certo di una maglia da titolare: secondo Tuttosport in edicola oggi, a partire dal primo minuto potrebbe essere Alessio Romagnoli, con Simon Kjaer che invece verrebbe preservato per la sfida di martedì di Champions League in casa del Porto.