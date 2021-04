Tuttosport - Milan, contro la Lazio punti che pesano come macigni

Pioli e il Milan cominciano a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici, a maggior ragione considerando gli scontri diretti alle porte. Come riporta Tuttosport, già lunedì, contro la Lazio, i punti in palio peseranno come macigni. I rossoneri dovranno ritrovare subito energie e forza mentale per dare l’ultima spallata alla corsa Champions ed evitare di buttar via quanto di buono seminato per tutta l’annata.