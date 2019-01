Tuttosport - Milan, Cutrone "sfollanove"

Là davanti, nel reparto delle punte, il Milan ha una sola certezza: Patrick Cutrone. Come evidenzia Tuttosport, il giovane bomber, da quando è arrivato in prima squadra, ha vinto la concorrenza di Kalinic e André Silva. Ma non solo: e si è misurato anche con Higuain, vincendo la sfida interna dei gol (9 a 8 per l’ex Primavera). Insomma, Cutrone ha "scacciato" gente costata in totale, tra acquisti e prestiti, 72 milioni. Ora dovrà confrontarsi anche con Piatek, ma il ragazzo non conosce il significato della parola “paura”.