Tuttosport - Milan, ecco perchè Elliott vuole Rangnick

Nella sua carriera, Ralf Rangnick ha scoperto tantissimi talenti che ora sono diventati grandi giocatori: uno degli ultimi è per esempio Erling Haaland, macchina da gol del Borussia Dortmund capace di segnare finora 40 reti in 33 partite (la prima parte di stagione l'ha giocata nel Salisburgo). Come spiega Tuttosport, Elliott vuole portare a tutti i costi il tedesco al Milan proprio per la sua grande capacità di scoprire talenti da lanciare e poi eventualmente rivendere così da far fare grosse plusvalenze al club di via Aldo Rossi.