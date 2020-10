Tuttosport - Milan, effetto Calhanoglu: ha preso per mano la squadra

Il quotidiano Tuttosport pone l’accento su Calhanoglu, o meglio, sul "salto di qualità" fatto negli ultimi mesi dal giocatore turco. Liberatosi di Suso - si legge - Hakan ha preso per mano la squadra con i suoi assist, diventando un punto di riferimento per i compagni in campo. Domani sera, contro la Roma, Calha potrebbe anche non esserci, ma ormai il Milan si è assestato a prescindere dagli uomini.