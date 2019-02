Tuttosport - Milan, Gigio sereno... e soddisfatto del contratto

Il ritorno ad alti livelli di Donnarumma è legato anche a un fattore mentale. Con il popolo milanista è tornato il sole, e anche il ritrovato rapporto tra Raiola e il club rossonero lo ha aiutato. Come riporta Tuttosport, al momento non sono previsti incontri per prolungare e adeguare il contratto, in quanto la scadenza è ancora lontana (giugno 2022) e le attuali condizioni soddisfano tutti.