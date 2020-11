Tuttosport - Milan, ieri Bennacer a riposo a scopo precauzionale

Ieri contro la Fiorentina, Stefano Pioli ha deciso di non rischiare Ismael Bennacer perché affaticato: l'algerino è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che il regista rossonero dovrebbe comunque tornare regolarmente tra i convocati per il match di giovedì di Europa League contro il Celtic.