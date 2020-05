Tuttosport - Milan, il mercato è già stato messo a punto con Rangnick

Il sempre più probabile arrivo di Rangnick non sembra scaldare più di tanto i tifosi del Milan, delusi dalla gestione del fondo Elliott in questi ultimi anni. A questo punto - osserva Tuttosport - la proprietà sa bene che solo i risultati potranno spegnere le polemiche di queste settimane. Per questo motivo i vertici di via Aldo Rossi stanno mettendo a punto con decisione le basi del prossimo mercato. Una campagna acquisti cessioni che è già stata pianificata proprio con Rangnick, con il quale c’è accordo su tutti i fronti.