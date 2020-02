Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, nella rosa del Milan manca un vero vice-Ibrahimovic, cioè un centravanti d’area di rigore in grado di far sentire la sua presenza soprattutto in area di rigore. Rebic e Leao hanno grande talento, ma non sono prime punte e quindi tendono a svariare su tutto il fronte offensivo e si vedono poco in area.