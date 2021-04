Il Milan ha nove partite per confermare il posto Champions. Come sottolinea Tuttosport, la strada verso l'Europa che conta passa anche, anzi, soprattutto dalla provincia: da Parma, dove è vietato sbagliare per evitare di essere risucchiati da chi insegue. Sabato, dunque, Ibra e compagni si giocheranno tanto: al Tardini non c'è alternativa ai tre punti.