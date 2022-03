Tuttosport - Milan, Lazetic in prestito per fare esperienza

MilanNews.it

Da quando è arrivato alla corte di Stefano Pioli, il giovane attaccante serbo Marko Lazetic non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra. Per lui solo qualche presenza in panchina e una sgambata con la primavera di Giunti. Il sostituto di Pellegri ha dovuto svolgere un lavoro personalizzato per cercare di mettersi al pari dei nuovi compagni a livello di condizione. Lazetic ha 18 anni e il futuro è dalla sua, per questo motivo - secondo l'edizione odierna di Tuttosport - il Milan, per la prossima stagione, starebbe pensando di mandare l'attaccante serbo in prestito in una squadra di media classifica a farsi le ossa.