In maniera nemmeno troppo velata, durante la sosta è emersa da parte della società la volontà che si dia più spazio ai nuovi arrivati, dal momento che finora Giampaolo si è quasi sempre affidato alla vecchia guardia. Ma in realtà, come riporta il quotidiano Tuttosport, l’ora dei nuovi acquisti in campo e non in panchina non sembra essere ancora arrivata.