Musacchio è ormai ai margini del progetto del Milan e in partenza già a gennaio. Come riporta Tuttosport, l’argentino è di fatto un separato in casa da mesi: il 17 febbraio contro il Torino si rifiutò di entrare al posto dell’infortunato Kjaer e da lì si è rotto il rapporto con Pioli. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021, ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare un'intesa per la risoluzione anticipata.