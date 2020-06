Tuttosport - Milan, Paquetà a un bivio: svolta o flop

Paquetà è a un bivio della sua esperienza al Milan. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul brasiliano, chiamato - si legge - a rimettere in piedi la sua credibilità da calciatore. Dopo l’esplosione con Gattuso, Lucas ha mal digerito la gestione Giampaolo e non è riuscito a rigenerarsi mentalmente con l’avvento di Pioli. La lunga pausa causata dal Coronavirus ha permesso al giocatore di ricaricare le pile, ma ora deve ripartire forte. E chissà che non trovi una maglia da titolare già nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Il prossimo mese e mezzo sarà quello della verità per Paquetà.