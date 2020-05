Tuttosport - Milan, Rangnick non vorrebbe allenare

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Rangnick non vorrebbe occuparsi in prima persona della panchina, ma vorrebbe limitarsi a un ruolo dirigenziale. Tuttavia, su questo aspetto la società milanista sarebbe stata categorica: va bene avere ampi poteri, anche sul mercato, ma partendo dal ruolo di allenatore. Gazidis, infatti, non vuole trovarsi a dover pagare, la prossima stagione, tre allenatori: Giampaolo, Pioli e colui che, eventualmente, Rangnick vorrebbe portare in rossonero.