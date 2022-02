Tuttosport: "Milan, rivedere i progetti di gloria: prima cosa blindare la Champions"

"Milan, rivedere i progetti di gloria: prima cosa blindare la Champions" scrive Tuttosport sui rossoneri. Il Milan, dopo il pari in casa della Salernitana, pensava di subire il controsorpasso dell'Inter ma ha scoperto che anche le altre big del campionato zoppicano. "Ma il nervosismo di Pioli, palesato a fine match di fronte alla solita domanda sul tricolore, ha fatto capire che nell’immediato è comunque meglio rivedere i progetti di gloria" scrive il quotidiano. È meglio programmare il finale in due step: pensare innanzitutto a blindare un posto in Champions, poi, in un secondo momento, vedere se potranno sussistere ambizioni maggiori che possono portare allo Scudetto.