Tuttosport - Milan, Theo Hernandez non recupererà per la prima di campionato

E' stato uno dei migliori nelle prime due amichevoli stagionali contro Novara e Bayern Monaco, ma contro i tedeschi Theo Hernandez si è infortunato alla caviglia destra e per ora i tempi di recupero sono ancora incerti: come riporta Tuttosport, in casa rossonera si sperava che il terzino potesse recuperare per la prima di campionato, ma purtroppo non sarà così.