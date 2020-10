Tuttosport - Milan, tra oggi e domani nuovi esami per Rebic: il croato potrebbe essere in panchina contro lo Sparta Praga

Secondo quanto riferisce Tuttosport in merito alla condizioni di Ante Rebic, fuori ormai da un mese per la lussazione alla spalla rimediata contro il Crotone, il giocatore croato svolgerà degli esami tra oggi e domani per avere l'ok per tornare ad allenarsi in gruppo. Se tutto andrà bene, l'attaccante potrebbe tornare a disposizione di Pioli per il match di giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga (partirebbe ovviamente dalla panchina).