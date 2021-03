Tuttosport - Milan, un’altra occasione per Leao

Un’altra occasione per Leao, scrive il quotidiano Tuttosport parlando della formazione rossonera che scenderà in campo a Verona. Pioli, vista l’indisponibilità di Ibrahimovic, dovrà affidarsi ancora una volta al portoghese, deludente mercoledì contro l’Udinese. Rafael, oltre a giocare male contro i friulani ( 23 palloni toccati, 10 persi, 2 conclusioni deboli in porta e 3 duelli vinti su 13), ha nuovamente mostrato quel suo lato indolente, approcciando nel modo peggiore la partita. Pioli si aspetta una prestazione differente e confida che possa ritrovare la via del gol: Leao, infatti, non segna dal 9.