Tuttosport - Milan, verso il Leverkusen: due ballottaggi in difesa

Oltre al dubbio Morata-Loftus-Cheek in avanti (tutto dipende dalle condizioni della spagnolo che se starà bene giocherà dal primo minuto insieme ad Abraham), ci sono due ballottaggi aperti nella difesa del Milan per la sfida di Champions League di domani sera in casa del Bayer Leverkusen: Davide Calabria è tornato a disposizione di Paulo Fonseca e si gioca il posto a destra con Emerson Royal.

Lo riferisce Tuttosport che aggiunge che l’altro ballottaggio riguarda il centrale che affiancherà Matteo Gabbia fra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Il serbo, dopo due panchine consecutive, serbo potrebbe essere rilanciato per contrastare la fisicità di Victor Boniface, il possente centravanti della formazione tedesca.