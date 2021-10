Tuttosport - Mirante destinato a scavalcare Tatarusanu

Ieri il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Mirante, il quale ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al termine della stagione. Il portiere da oggi sarà a disposizione di Pioli: come riporta Tuttosport, il periodo di inattività lo porterà, almeno per le prime gare, a stare dietro a Tatarusanu, ma la sensazione è che Mirante, una volta entrato in forma, prenderà le redini della porta milanista, anche perché l’estremo difensore rumeno non gioca con continuità dal suo ultimo anno al Nantes.