Tuttosport - Monza, Messias può essere il primo colpo per la A

Conquistata la promozione in Serie A il Monza di Berlusconi e Galliani può iniziare a pensare alle prossime mosse di mercato per competere fin da subito su ottimi livelli in quella categoria a cui la squadra brianzola si affaccia per la prima volta. Il primo nome nella lista della dirigenza è quello di Junior Messias, attaccante classe '91 fresco di Scudetto con il Milan e già cercato a gennaio quando Stroppa disse "Senza il Milan sarebbe stato nostro". Ora il brasiliano potrebbe davvero sbarcare in Brianza ritrovando sia il tecnico sia un alcuni compagni (Marrone, Barberis e Molina) già conosciuti nell'esperienza di Crotone.

Tutto o quasi dipenderà però dal Milan che potrebbe riscattare il suo cartellino, di proprietà proprio del Crotone, ma chiede uno sconto sui 5,4 milioni necessari. Il Monza è pronto ad approfittarne e sta preparando un'offerta importante per il club calabrese appena retrocesso in Serie C. Lo riferisce Tuttosport.