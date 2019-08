Capitano ma non solo: Alessio Romagnoli dovrà essere anche il leader di questo Milan. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, in una squadra con l’età media più bassa del campionato, il difensore con i suoi 24 anni ha l’esperienza giusta per essere il punto di riferimento per tutti. Romagnoli ricomincia da Udine dove lo scorso anno regalò i tre punti al Milan con un gol al 97esimo.