Tuttosport - Nuovo stadio: il Milan non ha abbandonato l’iter per l’impianto in condivisione con l’Inter

Nonostante stia lavorando anche per provare a costruire il nuovo stadio da solo, il Milan non non ha abbandonato l’iter per l’impianto in condivisione con l’Inter a fianco di San Siro. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che il 14 marzo il club rossonero ha chiesto al Comune un’ulteriore proroga di 90 giorni per depositare i documenti necessari a certificare la proprietà dopo il passaggio da Elliott a RedBird.