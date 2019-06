Tuttosport - Ora il Milan dovrà diventare virtuoso

Ora il Milan dovrà diventare virtuoso ed evitare i "rossi" di gestione che hanno caratterizzato le ultime stagioni. In assenza di entrate particolari (che non potranno certo arrivare quest’anno), l’unico modo è vendere i giocatori che consentono le maggiori plusvalenze. La strada è stata tracciata da Roma e Inter: il Milan è arrivato alla sentenza Uefa per vie differenti, ma alla fine la sostanza non cambierà.