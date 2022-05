Tuttosport - Origi, pronto un quadriennale. Visite dopo la finale di Champions

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se ne è parlato molto negli ultimi mesi e ormai, con la fine della stagione alle porte ma soprattutto con la sessione di mercato sempre più vicina, l'arrivo di Divock Origi a parametro zero alla corte di Pioli dovrebbe essere solo questione di formalità. L'accordo con il belga, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, è stato raggiunto sulla base di 3.5 milioni più bonus per 4 anni. Le visite mediche sono fissate a Milano dopo il 28 maggio, giorno in cui il Liverpool si giocherà la Champions League contro il Real.