Nel caso in cui dovesse arrivare il no di Paolo Maldini, Ivan Gazidis potrebbe decidere di buttarsi su un tecnico straniero per la prossima stagione. Lo riferisce Tuttosport, che riporta questa mattina tre nomi per la panchina milanista: si tratta di Conceicao del Porto, Fonseca dello Shakhtar Donetsk e Nuno Espirito Santo del Wolverhampton.