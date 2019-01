Tuttosport - Paquetà, esame superato

Esame superato per Lucas Paquetà. Come evidenzia Tuttosport, il brasiliano, al primo big match con la maglia del Milan, si è ben comportato al cospetto della Juventus, mostrando di non avere alcun timore reverenziale. Un’arma già pronta, dunque, che Rino ha buttato subito nella mischia sia per convinzione che per necessità. Lunedì, a Genova, farà il suo esordio in campionato: considerate le assenze e l’importanza dei tre punti in palio, servirà un’altra prova importante.