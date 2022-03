Tuttosport: "Per il nostro calcio è l'anno 0: contraccolpo economico, politico e d'immagine"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per il nostro calcio è l'anno 0: contraccolpo economico, politico e d'immagine" scrive Tuttosport analizzando la sconfitta dell'Italia contro la Macedonia. Gli Azzurri non andranno ai Mondiali per la seconda edizione consecutiva e il contraccolpo per il nostro calcio sarà devastante. L'Italia, dal 2006, non gioca una gara a eliminazione diretta di un Mondiale. Bisognerà poi capire il futuro di Roberto Mancini e Gabriele Gravina. Il c.t. ha un contratto fino al 2026 ma potrebbe anche dimettersi. Il presidente federale ha ribadito la volontà di andare avanti ma i 'nemici', a cominciare da Lotito, non mancano.