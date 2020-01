Dopo soltanto un anno, Piatek lascia il Milan per trasferirsi in Germania. Come riporta Tuttosport, l’avventura rossonera del pistolero è durata 372 giorni (poco più di un anno). Il centravanti polacco sosterrà oggi le visite mediche con l’Hertha Berlino, che verserà 28 milioni più bonus nelle casse del club di via Aldo Rossi. Il Milan, al momento, non sembra orientato a prendere un sostituto.