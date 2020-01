Tuttosport: "Piatek è in attesa: 5 gare sotto esame"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Piatek è in attesa: 5 gare sotto esame". L'arrivo di Ibra in rossonero rischia di togliere parecchio spazio a Kris Piatek, il quale avrà a disposizione le prossime quattro gare di campionato e quella di Coppa Italia contro la Spal per convincere il club di via Aldo Rossi a puntare ancora su di lui nonostante il ritorno dello svedese. Nella prima parte di stagione, il centravanti polacco ha convinto poco e quindi la sua permanenza in rossonero è da tempo una possibilità.