Tuttosport - Pioli ai tifosi: "Siete uno stimolo"

Il quotidiano Tuttosport dedica ampio spazio alla conferenza stampa di presentazione di Pioli, svoltasi ieri a Casa Milan. Fra i tanti argomenti affrontati, anche quello relativo alla contestazione del popolo rossonero, deluso dalla scelta di puntare sul tecnico emiliano. "Ho rispetto per i tifosi, che hanno diritto di critica, ma per me è uno stimolo ulteriore". Il nuovo mister, dunque, lancia un messaggio all’intero ambiente: non ha paura di affrontare questa sfida.