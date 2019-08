C’è grande curiosità per vedere all’opera il nuovo difensore rossonero, Leo Duarte. In attesa del debutto, il brasiliano si prepara a Milanello. Come riporta Tuttosport, gli ultimi allenamenti hanno messo in mostra un giocatore interessante, con una presenza fisica importante e già con una buona gamba, visto che la stagione in Sudamerica è nel suo vivo.