Tuttosport: "Prezzi folli, bagarini scatenati. La vergogna di Sassuolo-Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Prezzi folli, bagarini scatenati. La vergogna di Sassuolo-Milan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che ieri si sono volatilizzati in pochi minuti i biglietti per il macht di domenica al Mapei Stadium . Subito dopo, qualcuno che ha avuto la fortuna di riuscire a comprare i tagliandi li ha messi in vendita sul mercato secondario a prezzi altissimi (anche tre mila euro per due biglietti).