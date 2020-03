Il quotidiano Tuttosport si sofferma sul futuro di Rebic. Il giocatore è in prestito fino al 2021, per questo il Milan non ha fretta di accelerare i tempi. Dal canto suo, l’attaccante croato si trova bene a Milano e sarebbe felice di restare in rossonero, nonostante l’addio di Boban, il quale ha avuto un ruolo decisivo nella sua rinascita.