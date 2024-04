Tuttosport recita: "Un Milan tutto attacco per proteggere la difesa"

Nel corso delle ultime due sfide del Milan, sono riemersi tutti i limiti della retroguardia rossonera: forse non è stato un caso che in entrambe le gare non ci fosse in campo Fikayo Tomori. L'inglese giovedì all'Olimpico tornerà titolare e cercherà di dare il suo contributo alla causa per passare il turno in Europa League. I rossoneri però avranno bisogno del lavoro di tutta la squadra per mettere il lucchetto alla difesa. Per tale ragione questa mattina Tuttosport, nel cominciare a presentare la sfida tra Roma e Milan, sui rossoneri scrive così: "Un Milan tutto attacco per proteggere la difesa".

Nell'occhiello si leggono le premesse: "I gol incassati restano il grande problema stagionale dei rossoneri: contro il Sassuolo è arrivato l'ultimo esempio. Pioli prepara le contromosse". Nel sottotitolo, dunque, si ipotizzano le possibili soluzioni: "Per Roma il tecnico studia un assetto a trazione anteriore: Giroud punta col trio Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle". Ma il quotidiano di Torino ipotizza anche la possibilità di vedere due punte con Jovic al fianco di Olivier Giroud. In entrambi i casi chi sembra destinato a stare fuori sembra essere Ruben Loftus-Cheek.