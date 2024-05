Campionato Primavera 1 Femminile: Inter, Roma, Sassuolo e Milan alle Final Four

Dopo Roma e Milan, anche Inter e Sassuolo hanno brindato all'accesso alla Final Four del campionato Primavera 1 Femminile, in programma da giovedì 9 a sabato 11 maggio allo stadio 'Davide Astori' del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). Nell'ultima giornata della regular season, alle emiliane è bastato il pareggio in casa del Milan (reti di Bertola per il Sassuolo e Longobardi per il Milan) per garantirsi il terzo posto in virtù del vantaggio negli scontri diretti proprio nei confronti del Milan.

Al secondo posto ha allora chiuso l'Inter, grazie al 4-0 sulla San Marino Academy firmato dal gol di Fadda e alla tripletta di Viviani. Era già sicura del primo posto la Roma, che ha chiuso la regular season con il 5-0 all'Hellas Verona: tripletta di Pellegrino Cimò, a segno anche Galli e Soares Martins. Alla Juventus, infine, non è bastato battere 6-2 il Parma (doppietta di Berveglieri e reti di Bellagente, Bison, Moretti e Termentini) per qualificarsi, in una domenica chiusa dai successi della Fiorentina sulla Lazio e della Sampdoria sull'Arezzo.