Tuttosport - Rinnovo Donnarumma: Raiola chiede cifre alte per le commissioni

Prosegue la trattativa per il prolungamento del contratto di Donnarumma. Il Milan ha fatto la sua proposta (8 milioni), nessun altro club si è fatto avanti con offerte concrete. Ma emergono ulteriori indiscrezioni sulla questione: secondo quanto riportato da Tuttosport, Mino Raiola avrebbe chiesto cifre alte per le commissioni, rallentando di fatto i discorsi per il rinnovo. Elliott fatica a digerire il fatto che si debba corrispondere una provvigione per il rinnovo di un giocatore nato e cresciuto nel settore giovanile. Le prossime settimane saranno determinanti per arrivare alla conclusione di una vicenda che sta facendo passare Donnarumma - sottolinea Tuttosport - per quello che non è: ovvero un ragazzo avido. Gigio è sereno e concentrato sul Milan, che è la sua priorità in tutto.