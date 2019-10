Tuttosport: "Stadio, la palla a Sala"

"Stadio, la palla a Sala": questo il titolo di questa mattina di Tuttosport in merito alla nota questione del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire nell'area di San Siro. Il quotidiano spiega che nei prossimi giorni il Consiglio Comunale potrebbe concedere la "pubblica utilità" al progetto dei due club, ma servirà poi il via libera del sindaco Sala e alla Giunta. A quel punto, dopo l'approfondimento tra la Giunta e due società, la questione tornerà in Consiglio Comunale per il voto decisivo.