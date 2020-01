Tuttosport su Begovic: "In porta arriva il giramondo"

Per presentare Asmir Begovic, nuovo secondo portiere rossonero dopo l'addio di Reina, Tuttosport titola così questa mattina: "In porta arriva il giramondo". Il giocatore bosniaco ha cambiato tante squadre nella sua carriera: dopo aver vestito per esempio le maglie di Stoke City, Chelsea e Bournemouth in Premier League, l'ultima formazione in cui ha militato è il Qarabag (Azerbaigian).