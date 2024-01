Tuttosport su Loftus-Cheek: "La corona del Principe l’ha messa Ruben!"

In merito al rendimento molto positivo di Loftus-Cheek, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "La corona del Principe l’ha messa Ruben!". Il quotidiano riporta le parole di qualche giorno di Kevin Prince Boateng, ex giocatore del Milan, il quale ha parlato così dell'inglese: "Loftus-Cheek è molto forte, aveva già fatto ottime cose al Chelsea. L’Italia è perfetta per Ruben, in Serie A manca un giocatore dalle sue qualità, con le sue caratteristiche. Ricorda un po’ me ma anche Nainggolan. È un giocatore box-to-box, può fare gol e assist, ed è un guerriero".

Nonostante in questi primi mesi in rossonero sia stato condizionato dalla pubalgia, Loftus-Cheek è diventato un elemento fondamentale del Milan di Stefano Pioli. Contro il Bologna, l'ex Chelsea, che a Milano ha ritrovato la forma migliore dopo le ultime stagioni deludenti, ha segnato una doppietta ed è salito così a quota 5 gol in stagione con la maglia del Diavolo.