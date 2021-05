Tuttosport su Rebic: "Senza Ibra deve firmare i gol per la Champions"

L'edizione di Tuttosport in edicola titola così questa mattina su Ante Rebic: "Senza Ibra deve firmare i gol per la Champions". Stasera contro il Torino, sarà lui il centravanti titolare visto che Ibrahimovic sarà assente per infortunio. In questo finale di stagione, il Milan si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions e per raggiungerla saranno fondamentali le reti dell'attaccante croato.