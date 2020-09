L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina su Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Milan, e Achraf Hakimi, nuovo esterno destro dell'Inter: "E' già derby per gli assist". I due giocatori sono specialisti nel servire passaggi decisivi ai compagni di squadra e lo hanno dimostrato anche nell'ultima stagione (sette per l'ex Brescia, dieci per l'ex Dortmund).