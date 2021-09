"Dalla rabbia al grazie": titola così questa mattina Tuttosport sui tifosi del Milan che sabato hanno manifestato il loro malcontento per i prezzi troppo alti dei biglietti per le gare di Champions League del Diavolo, mentre ieri, dopo la decisione del club di rivedere i prezzi al ribasso, tutti hanno riconosciuto la sensibilità della società di via Aldo Rossi.